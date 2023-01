Neue Freiräume in der Schillerstraße

Wir haben bereits Ende Dezember über das Freiraum Forum berichtet. Das war eine Zwischennutzung in der alten Elektro Innung in der Schillerstraße 38. Auf 5 Stockwerken wurden dort zwischen dem 25. und dem 31. Dezember eine Vielzahl an Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Ausstellungen und Konzerte angeboten. Nun hat sich diese Woche ein neuer Verein gegründet, der diesen Ort auch langfristig bespielen möchte. „Schiller 38“ heißt dieser Verein und wir haben mit dem Vorsitzenden Peter Pfaff geredet, um mehr über das Konzept in Erfahrung zu bringen.

Interview von Clemens Strottner mit Peter Paff – 26.01.2023 – 10:47 Minuten