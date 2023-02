Im heutigen Teil von Klima in Bewegung haben wir mit Helmut Göbel von Solarcamp for Future gesprochen. Es mag überraschen, aber der zögerliche Ausbau von regenerativen Energien hängt auch mit dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zusammen. Im Solarcamp for Future werden die Hilfsfachkräfte im Bereich Photovoltaik ausgebildet und ermuntert, sich für eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich zu bewerben. Weitere Informationen gibt es unter https://solarcamp-for-future.de/

Ein Beitrag von David Westphal – 08.02.2023 – 10:22 Minuten