Die Pressekonferenz der Fridays for Future: Was kommt nach Lützerath?

Nach den Ereignissen in und um Lützerath haben Fridays for Future zu einer Pressekonferenz geladen. Die Ereignisse sollen bewertet, und die Zukunft besprochen werden. Radio LORA München hat die Pressekonferenz begleitet und die wichtigsten Beiträge für Sie zusammengefasst.

Die Bewegung blickt zivilgesellschaftlich sehr optimistisch in die Zukunft, obwohl die Politik sich nicht an ihre eigens gesteckten Ziele hält. Eines ist ein weiteres Mal klar geworden: Wollen wir den Klimaschutz ernst nehmen, muss deutlich mehr getan werden.

Ein Beitrag von David Westphal – 14.02.2023 – 12:35 Minuten