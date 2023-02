Einsamkeit: zwischen chronischem Leid und allgemeinmenschlichem Gefühl

Was haben der 24.Dezember, Sylvester und der Faschingsdienstag gemeinsam?

Es wird viel Alkohol konsumiert, viele Politiker halten mehr oder weniger gelungene Reden, und viele Menschen sitzen allein in ihren Wohnungen und hören Lachen und frohe Gesänge nur aus dem Lautsprecher oder durch die Wand zum Nachbarn.

Bei uns im Studio ist heute Adelheid Reik zu Besuch, die sich schon länger mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Neugierig, was sie dazu herausgefunden hat?

Als erstes wollten wir aber wissen, wie sie zum Thema Einsamkeit gekommen ist.

Ein Interview im LORA Magazin – 21.02.2023 – 11:28 Minuten