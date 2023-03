Sonderprogramm zum Internationalen Frauen*tag am 8. März bei Radio LORA

Der Internationale Frauen*tag am 08. März 2023 ist Anlass für ein 6-stündiges Sonderprogramm bei Radio LORA, das nicht nur unsere gemeinsamen Kämpfe in den Fokus nimmt, sondern auch die Unterschiedlichkeiten von Frauen* feiert.

Schaltet ein und seid dabei!

Am 08. März 2023 von 16 bis 22 Uhr bei Radio LORA München!

Auf UKW 92,4, als Livestream von unserer Website oder über DAB+ (ab 18 Uhr)

Sendeprogramm zum Internationalen Frauen*kampftag

16:00 Uhr Frauen und Politik 17:00 Uhr LesCommunity 18:00 Uhr LORA-Magazin 19:00 Uhr ver.di-Frauen 20:00 Uhr Frauen*stimmen aus unterschiedlichen Kulturen 21:00 Uhr Gesprächsrunde dreier LORA-Redakteurinnen

Projektleitung: Beate Stoelzel

Das Sonderprogramm entsteht in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung

Detaillierte Beschreibung zum Sendeprogramm:

16 Uhr: Frauen und Politik:

Ein Blick in die westdeutschen Nachkriegsgeschichte, in der sich der sich der Frauenanteil im Bundestag erst durch den Einzug der Grünen rapide verbessert hat, und ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Antje Schrupp.

17 Uhr: LesCommunity

Eine offene Gesprächsrunde im lesbisch-queeren Zentrum LeZ, in der von Diskriminierung betroffene Menschen über ihre Erfahrungen und die Möglichkeiten sich gegenseitig zu unterstützen berichten.

18 Uhr: LORA-Magazin

Es werden Stimmen widerständiger Frauen* hörbar, die von gemeinsamen Kämpfen und von Erfolgen berichten.

19 Uhr: ver.di Frauen

Mangelnde Chancengleichheit von Frauen im Gesundheitssystem führt zu gravierender Benachteiligung in der geschlechtsspezifischer Gesundheitsversorgung. Wir diskutieren mit den Expertinnen Dr. Andrea Rothe, Gleichstellungsbeauftrage der München Klinik, sowie mit Dr. Hildegard Seidl, Leitung der Fachstelle Gender in Medizin und Pflege an der München Klinik.

20 Uhr: Frauen*stimmen aus unterschiedlichen Kulturen

In der Sendung „Frauen*stimmen“ sprechen Frauen* aus verschiedenen Kontinenten zu Themen wie Frau*sein, ihre Kämpfe, ihre Einstellung zum Feminismus, ihre Diversität und manche zu der Dekonstruktion ihrer Weiblichkeit. Begleitet wird die Sendung von schöner Musik, die auch diese „Debatte“ widerspiegelt.

21 Uhr: Gesprächsrunde dreier LORA-Redakteurinnen

In der Gesprächsrunde unterhalten sich drei LORA-Redakteurinnen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem familiärem Background über das Frau* sein und was dieses für sie ausmacht. Es geht ums Kinderkriegen, Geschlechterrollen und die Frage, wie das soziale Umfeld reagiert, wenn frau aus dem erwarteten Rollenbild ausbricht.