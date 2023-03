Anlässlich des feministischen Kampftags am 8. März hat in München eine Kundgebung und kämpferische Demo stattgefunden, an der ca. 4 – 5.000 Menschen teilnahmen. LORA war vor Ort und hat die Rede des 8. Märzbündnisses aufgezeichnet. In ihr sind Statements integriert zur Lage im Iran, von Hebammen, den streikenden ver.di Kolleginnen, von „Feministisch streiken“ und von Ni una Menos. Am Ende folgt ein Beitrag zur Situation der Frauen und Mädchen in den kurdischen Gebieten.

Internationaler Frauentag – 8. März 2023. Kundgebung in München. Länge: 39:40 Min.