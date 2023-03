Ausbildung im größten Kulturzentrum Europas. Im Gasteig München. Teil 1

Jeder, der in München lebt oder die Stadt schon einmal besucht hat, kennt mit Sicherheit Europas größtes Kulturzentrum – den Gasteig München. Das ganze Jahr über finden dort Kulturveranstaltungen aller Art statt – von Konzerten und Lesungen bis zu Ausstellungen und Festivals.

Den wenigsten ist aber vielleicht bekannt, dass die Gasteig München GmbH auch ein erfahrener Ausbildungsbetrieb ist. In einem zweiteiligen Beitrag im Rahmen der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien)-Fördersendereihe „Lebenslanges Lernen-Aktuelle Bildungsangebote“ werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Hauses und im Speziellen auf das Thema Berufsausbildung. In Teil 1 stellen wir Ihnen zunächst das Team der Ausbilder*innen und die Personalchefin vor. Sie geben Einblick in die vielfältigen Berufszweige am Gasteig und berichten davon, was man sich von einer Ausbildung an diesem Kulturzentrum erwarten darf.

Beitrag von Anita Härle, Moderationstexte von Isabella Grill und An- und Abmoderation Moritz – Erstausstrahlung am 16.03.2023 – 16:36min

„Ausbildung im größten Kulturzentrum Europas. Im Gasteig München. Teil 2“ wird im LORA Magazin am Donnerstag, den 23. März 2023 zwischen 18 und 19 Uhr gesendet.