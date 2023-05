01. Mai – 05. Mai 2023 (KW18)

1. Montag im Monat, 01. Mai 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Reggae Radio

17:00 Uhr: En la linea

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Forum: Widerspruch

20:00 Uhr: DFG-VK – Wiederholung zum Pazifismus

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Heute mit Musik passend zum Tag, dann Neues aus dem nordamerikanischen Kontinent und aus unserem Lande, wobei das nicht immer exakt zu trennen ist. Interpretiert von Großformationen bis zum Solisten. Mit dabei sind unter anderen Jo Ambros, Mavis Staples, Mighty Poplar, die WDR Big Band, Masaa und Trilok Gurtu

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Avantgarde

05:00 Uhr: Kabarett&Kleinkunst am Freitag

06:00 Uhr: Kultur für alle

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Kabarett&Kleinkunst am Freitag

09:00 Uhr: Kultur für alle

10:00 Uhr: Künstlerfragen

11:00 Uhr: poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Kultur für alle

14:00 Uhr: Künstlerfragen

15:00 Uhr: poesie[magazin]

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Dienstag im Monat, 02. Mai 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Swing In am Dienstag

17:00 Uhr: Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München – Rückblick auf die Demo gegen Tanzverbote sowie auf die sieben Veranstaltungen in Clubs und Bars an Karfreitag – trotz Tanzverbots

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freien Radios: Langsamfahrt, Magazin mit Eisenbahnthemen #39

21:00 Uhr: L’ora italiana – die Sendung der italienischen Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard n Heavy

DAB+

01:00 Uhr: Reggae Radio

02:00 Uhr: En la linea

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: Forum: Widerspruch

05:00 Uhr: DFG-VK – Wiederholung zum Pazifismus

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Reggae Radio

09:00 Uhr: En la linea

10:00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Heute mit Musik passend zum Tag, dann Neues aus dem nordamerikanischen Kontinent und aus unserem Lande, wobei das nicht immer exakt zu trennen ist. Interpretiert von Großformationen bis zum Solisten. Mit dabei sind unter anderen Jo Ambros, Mavis Staples, Mighty Poplar, die WDR Big Band, Masaa und Trilok Gurtu

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13:00 Uhr: Forum: Widerspruch

14:00 Uhr: DFG-VK – Wiederholung zum Pazifismus

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Mittwoch im Monat, 03. Mai 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

17:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung – Frauen im Spannungsfeld des Krieges

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Attac

20:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

21:00 Uhr: Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit München, Michael Wladarsch im Gespräch mit Andreas Edmüller zu seinem neuen Buch „Dossier Verschwörungstheorie”

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Peilsender

DAB+

01:00 Uhr: Swing In am Dienstag

02:00 Uhr: Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München – Rückblick auf die Demo gegen Tanzverbote sowie auf die sieben Veranstaltungen in Clubs und Bars an Karfreitag – trotz Tanzverbots

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat

05:00 Uhr: Freien Radios: Langsamfahrt, Magazin mit Eisenbahnthemen #39

06:00 Uhr: L’ora italiana – die Sendung der italienischen Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Swing In am Dienstag

09:00 Uhr: Sendung des Bundes für Geistesfreiheit München – Rückblick auf die Demo gegen Tanzverbote sowie auf die sieben Veranstaltungen in Clubs und Bars an Karfreitag – trotz Tanzverbots

10:00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11:00 Uhr: Hard n Heavy

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat

14:00 Uhr: Freien Radios: Langsamfahrt, Magazin mit Eisenbahnthemen #39

15:00 Uhr: L’ora italiana – die Sendung der italienischen Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Donnerstag im Monat, 04. Mai 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Mainly jazz mit Christiane Böhnke-Geisse

17:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Champions“, „Die Gewerkschafterin“, „Der verlorene Zug“, „The Whale“, „Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich“, „Oink“, „Spoiler Alarm“, „Adiós Buenos Aires“, „Beau Is Afraid“, „Miyama – Kyoto Prefecture“, „She Chef“, „Living – Einmal richtig leben“

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Tierpolitik: Ärzte gegen Tierversuche: Warum Tierversuche sinnlos sind. Pfad: Sendestudio-Redaktionen-Rainbow-Tierpolitik-ÄrztegegenTierversuche-Notfallsendung-mixdownNotfallsendung

20:00 Uhr: Slow food

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Nachrichten und Musik aus Lateinamerika

DAB+

01:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

02:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung – Frauen im Spannungsfeld des Krieges

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Attac

05:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

06:00 Uhr: Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit München, Michael Wladarsch im Gespräch mit Andreas Edmüller zu seinem neuen Buch „Dossier Verschwörungstheorie”

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

09:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung – Frauen im Spannungsfeld des Krieges

10:00 Uhr: Peilsender

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Attac

14:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

15:00 Uhr: Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit München, Michael Wladarsch im Gespräch mit Andreas Edmüller zu seinem neuen Buch „Dossier Verschwörungstheorie”

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Freitag im Monat, 05. Mai 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Folk you

17:00 Uhr: Geektalk – Japan in Deutschland, Sag was! im Weltraum. Alle auf Ketamin, Tod und Drama. Was für ein Ritt durch die Themen. Hört rein!

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA-Kultur – Am 5. Mai führen wir Sie bei LORA Kultur durch aktuelle Ausstellungen in Münchner Museen mit einem kurzen Abstecher nach Nürnberg

20:00 Uhr: H wie Hörspiel

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Mainly jazz mit Christiane Böhnke-Geisse

02:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Champions“, „Die Gewerkschafterin“, „Der verlorene Zug“, „The Whale“, „Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich“, „Oink“, „Spoiler Alarm“, „Adiós Buenos Aires“, „Beau Is Afraid“, „Miyama – Kyoto Prefecture“, „She Chef“, „Living – Einmal richtig leben“

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Tierpolitik: Ärzte gegen Tierversuche: Warum Tierversuche sinnlos sind. Pfad: Sendestudio-Redaktionen-Rainbow-Tierpolitik-ÄrztegegenTierversuche-Notfallsendung-mixdownNotfallsendung

05:00 Uhr: Slow food

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Mainly jazz mit Christiane Böhnke-Geisse

09:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Champions“, „Die Gewerkschafterin“, „Der verlorene Zug“, „The Whale“, „Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich“, „Oink“, „Spoiler Alarm“, „Adiós Buenos Aires“, „Beau Is Afraid“, „Miyama – Kyoto Prefecture“, „She Chef“, „Living – Einmal richtig leben“

10:00 Uhr: Nachrichten und Musik aus Lateinamerika

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Tierpolitik: Ärzte gegen Tierversuche: Warum Tierversuche sinnlos sind. Pfad: Sendestudio-Redaktionen-Rainbow-Tierpolitik-ÄrztegegenTierversuche-Notfallsendung-mixdownNotfallsendung

14:00 Uhr: Slow food

15:00 Uhr: Uferlos

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 – 22:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Time for Jazz am Freitag