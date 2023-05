LORA sendet bald von der Straße – Stadt fördert Parklet-Studio

Freies Radio LORA München erhält Genehmigung für innovatives bürgerschaftliches Projekt im Rahmen des Münchner Mobilitätskongresses 2023

München, 10.05.2023 – Das Freie Radio LORA München freut sich bekanntzugeben, dass wir uns im Rahmen des Münchner Mobilitätskongresses 2023 mit dem Projekt „Open Mic im Stadtviertel“ einbringen werden. Der Stadtrat hat heute unser Konzept für den Bau eines offenes Studios in Form eines Parklets in der Schwanthalerstraße sowie darin durchgeführte Sendungen genehmigt und somit die Finanzierung sichergestellt. Als Community Radio sind wir begeistert von dieser Gelegenheit, unsere Rolle als Plattform für Bürgerbeteiligung und Meinungsaustausch in der Stadt München weiter auszubauen. Unser offenes Studio auf einem Parkplatz im südlichen Bahnhofsviertel ermöglicht es uns, vom 3. bis zum 11. September dieses Jahres das Thema Mobilität partizipativ, hör- und erlebbar in den Fokus zu nehmen. Durch aktive Beteiligung der Anwohnenden sowie Passantinnen und Passanten bringen wir die Diskussionen rund um die IAA Mobility 2023 aus unserem Stadtviertel über unseren Sender in die ganze Stadt.

Das Projekt wird den Fokus auf die Mobilität in München legen und die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbeziehen. Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Perspektiven, Ideen und Anliegen im Zusammenhang mit der städtischen Mobilitätspolitik und Stadtplanung zum Ausdruck zu bringen.

Als lokaler Radiosender mit langjähriger Erfahrung in der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements freut sich LORA München darauf, eine Plattform bereitzustellen, auf der die Stimmen der Münchnerinnen und Münchner gehört werden können.

Der Münchner Mobilitätskongress 2023 bietet eine hervorragende Gelegenheit, den Dialog zwischen den Entscheidungsträgern, Experten und der breiten Öffentlichkeit zu fördern. Das Freie Radio LORA München wird mit seinem bürgerschaftlichen Projekt dazu beitragen, die Diskussion über die Mobilität in der Stadt voranzutreiben und neue Lösungsansätze zu erörtern.

LORA München lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen und ihre Stimme zu erheben. Die Radiostation wird verschiedene Formate anbieten, darunter Interviews, Diskussionen und Hörer*innenumfragen, um einen lebendigen Austausch über die Zukunft der Mobilität in München zu ermöglichen.

Das Team von LORA München ist hochmotiviert und freut sich darauf, gemeinsam mit der Münchner Bevölkerung die Herausforderungen der städtischen Mobilität anzugehen und innovative Lösungen zu finden. „Dank der Förderung durch das Mobilitätsreferat können wir mit dem neu gebauten mobilen Studio in Form eines Parklets in Zukunft jedes Jahr aus einem anderen Stadtviertel senden. Somit können wir niedrigschwellige Teilhabe an der Diskussion über die Themen Stadtplanung und Mobilität in

München ermöglichen.“ sagt Dietmar Freitsmiedl, Organisator des Projekts bei LORA München.