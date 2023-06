Istanbul-Konvention – was bedeutet sie für Frauen allgemein und für geflüchteten Frauen

Die ver.di Frauen haben sich am 14.06.2023 gefragt: Die Istanbul-Konvention – was bedeutet sie für Frauen allgemein? Und was bedeutet sie besonders für geflüchtete Frauen? Ein weiterer Schwerpunkt waren die gesundheitliche Aspekte. Und natürlich die Frage aller Fragen: Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir?

Darüber diskutierte die Redaktion der ver.di Frauen mit

(Zara) Jakob Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle der LH München,

Dr. Ursula von Gierke, Fachärztin und Medizinethikerin und

Simone Eiler vom Bayrischen Flüchtlingsrat. Das Gespräch mit ihr haben wir aus Termingründen bereits am Montag aufgezeichnet.