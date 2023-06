Zentrum für Kindliche Mehrsprachigkeit wird 25 Jahre

Vergangenen Samstag fand im Münchner Westend wieder das Straßenfest des Griechischen Hauses statt. Neben einer Vielzahl an Konzerten und verschiedensten Essensständen gab es dort auch einen Stand für Kindert von Kikus beziehungsweise dem ZKM – Dem Zentrum für Kindliche Mehrsprachigkeit. Kikus feiert dieses Jahr das 25-jährige Bestehen und um das zu feiern, gab es ein umfangreiches Angebot für Kinder beim Straßenfest in der Bergmannstraße. Wir haben mit Edgardis Garlin gesprochen, die , Gründerin und Programmleiterin von Kikus und sie unter anderem gefragt, was die Idee dahinter ist und was den Kindern beim Straßen alles so geboten wurde.