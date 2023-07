Schüler Helfen Leben ist eine Stiftung, die bereits seit 1992 besteht. Seit dem belebt sie das Engagement der SchülerInnen in Deutschland für unterschiedliche Projekte in Krisenregionen. Ihr größtes Projekt ist der soziale Tag, der dieses Jahr am 4. Juli stattgefunden hat. Was der soziale Tag ist, erklärt uns Marti Mlodzian von Schüler Helfen Leben im Gespräch mit LORA München.

Ein Interview von David Westphal mit Marti Mlodzian, Stiftung Schüler Helfen Leben – 05.07.2023 – 02:53 Minuten