Protest gegen Luxuswohnungen am Sendlinger Loch

Der Mangel an bezahlbaren Wohnraum ist ein allseits bekanntest Problem in München. Trotzdem entstehen auch in Vierteln, die nicht gerade für die Schickeria Münchnes stehen immer mehr Luxuswohnungen. So war es auch in Sendling geplant, wo ein Investor 130 Luxuswohnungen mit Kaufpreisen von bis zu 18 000 Euro pro Quadratmeter bauen wollte. Allerdings war die Nachfrage so gering, dass der Bau nicht weiter ging. Nun ist an der Alramstraße in Untersendling seit Jahren ein riesiges Loch, dort wo eigentlich schon längst die Eigentumswohnungen stehen sollten. Nun haben sich Sendlingerinnen und Sendlinger zu einer Initiative zusammen getan, die auf humoristische Art und weise eine wirkliche Alternative bieten möchte.