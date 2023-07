Drei Jahre Augsburger Klimacamp und kein Ende in Sicht – Gut so!

Vor drei Jahren wurde das Augsburger Klimacamp gegründet. Bis auf wenige Monate hat das Camp seinen festen Platz auf dem Fischmarkt neben dem Augsburger Rathaus und damit direkt neben den politischen Entscheidungsträger*innen. Wir haben dort vorbeigeschaut und mit Aktivist*innen über ihre Arbeit und ihre Ziele gesprochen.

Vom Klimacamp bzw. seinen Aktivist*innen gingen in den letzten Jahren zahlreiche Proteste, Demos, Kletteraktionen, Straßenblockaden und vieles mehr aus, die auch politisch Wirkung zeigten – nicht nur in Augsburg. Das für die Münchner*innen bekannteste Beispiel dürften die Baumbesetzungen im Forst Kasten bei München sein. Die vom Klimacamp mitorganisierte Aktion trug dazu bei, dass die Abholzung eines Teils des Forstes und der geplante Kiesabbau verhindert werden konnten.

Was das Klimacamp noch alles gemacht, was es erreicht hat und was die Aktivist*innen antreibt, dass sie sich auch von staatlicher Repression und Kriminalisierung nicht abhalten lassen für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, das alles hört Ihr in der folgenden Stunde. Wir haben am 8. Juli beim Klimacamp in Augsburg vorbeigeschaut und mit vier Aktivist*innen gesprochen.

Wenn Ihr mal in Augsburg seid, schaut doch mal am Rathausplatz vorbei. Das Klimacamp ist rund um die Uhr besetzt und freut sich über Besuch, Unterstützung und Mitarbeit. Mehr Info unter www.klimacamp-augsburg.de

