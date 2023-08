31.August – 04. August 2023 (KW31)

5. Montag im Monat, 31.Juli 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Portrait: Queen, Teil 3 „1979 bis 1982“. Die erste Single von Queen kam am 6. Juli 1973 auf den Markt. Uli Seibert und ich feiern nicht nur den 50. Geburtstag dieser Single, sondern blicken auf die Geschichte dieser außergewöhnlichen Band, die mit einer Vielfalt von Stilrichtungen nicht nur ihre Fans begeisterte. Neben vielen hörenswerten Liedern gibt’s wie immer bei den Favourites auch ein paar Geschichten dazu. Die Mitglieder der Münchner Band SynchroniciThree und der Münchner Schlagzeuger Goetz Flierl sind im Gespräch mit dabei.

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Freiburger Diskurse: Vom Acker auf den Teller – Was läuft falsch mit unserem Ernährungssystem? Gäste Gesine Langloz, Jungbäuerin aus Thüringen, engagiert sich für das Thema „Gerechte Bodenpolitik“ und Thilo Bode, ehemals Greenpeace Chef und Gründer von food-watch, der sich hier sehr vehement für den Tierschutz einsetzt

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Eine Welt Report des NSF – Wiederholung vom 17.07.23: Heinz mit Diego Steinhöfel über den Einfluss Chinas in Lateinamerika, spez in Hinblick auf die digitale Seidenstraße

20:00 Uhr: Nachhaltig nach Feierabend

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Heute mit Musik aus Amerika, aus unseren Landen sowie Frankreich, England und dem hohen Norden. Wir erfreuen uns also an den Tönen von, Robespierre, Julia Sarr, dem Lena Jonsson Trio und einigen mehr.

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

03:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

05:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

06:00 Uhr: Themen am Freitag

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

09:00 Uhr: Themen am Freitag

10:00 Uhr: Künstlerfragen

11:00 Uhr: poesieMagazin

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Themen am Freitag

14:00 Uhr: Künstlerfragen

15:00 Uhr: poesieMagazin

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Dienstag im Monat, 01. August 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Pop und Politik

17:00 Uhr: Sendung Bund für Geistesfreiheit

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freie Radios: Frauen – Wohnen – Alter – Leben in der Gemeinschaft Alternativer Wohnprojekte und die Geschichte von (Frauen-)Wohnprojekten. Die Frauenredaktion NIA – Nackt im Aquarium von Radio F.R.E.I. Erfurt sprach mit Rosemarie Kaiser, die im Weimarer Wohnprojekt Projekt Ro70 lebt und wirkt.

21:00 Uhr: L’ora italiana – Unsere jährliche Musiksendung, diesmal mit Fokus auf dem Liedermacher Ermal Meta in Begleitung mit unserem Musikexperten Gianluca Albano. Dazu wie immer Veranstaltungshinweise und unsere Dosis italienisch mit der „Pillola d’Italiano“.

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

05:00 Uhr: Nachhaltig nach Feierabend

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

14:00 Uhr: Nachhaltig nach Feierabend

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Mittwoch im Monat, 02. August 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

17:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung – Mobilität im Großraum München neu denken: Das Cluster4Future MCube und das Reallabor in der Südlichen Au, dazu auch Stimmen betroffener Bürger*innen,

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Attac

20:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

21:00 Uhr: Gegensprechanlage Jimi Tammeleo

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Peilsender

DAB+

01:00 Uhr: Pop und Politik

02:00 Uhr: Sendung Bund für Geistesfreiheit

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Pop und Politik

09:00 Uhr: Sendung Bund für Geistesfreiheit

10:00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Donnerstag im Monat, 03.August 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Das Filmgespräch

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Tierpolitik – Tierversuchsgegner

20:00 Uhr: Helen und Susanne vom Bisexuellen Stammtisch auf http://queeruferlos.de

21:00 Uhr: Slow food

22:00 Uhr: Musik und Meldungen aus Lateinamerika

DAB+

01:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Attac

05:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

06:00 Uhr: Gegensprechanlage Jimi Tammeleo

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

10:00 Uhr: Peilsender

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Attac

14:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

15:00 Uhr: Gegensprechanlage Jimi Tammeleo

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Freitag im Monat, 04.August 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Folk You

17:00 Uhr: Geektalk – Matze und Peppi sind enttäuscht. Nicht von euch oder von der Episode aber von einigen Sachen, die anders gekommen sind als gedacht und auch von einem Spiel. Hört rein und erfahrt mehr!

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – Der August ist bei LORA Kultur ein Frauenmonat. Wir stellen Ihnen ganz unterschiedliche zeitgenössische Künstlerinnen mit starken Aussagen vor. Am 4. August führt uns Beate Passow durch ihre Ausstellung „Fight Club“ im Diözeseanmuseum Freising. Und am 18. August besuchen wir die Ausstellung „Nachtgesang“ von Heidrun Sandbichler in der Villa Stuck.

20:00 Uhr: H wie Hörspiel

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

02:00 Uhr: Das Filmgespräch

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Tierpolitik – Tierversuchsgegner

05:00 Uhr: Helen und Susanne vom Bisexuellen Stammtisch auf http://queeruferlos.de

06:00 Uhr: Slow food

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

09:00 Uhr: Das Filmgespräch

10:00 Uhr: Musik und Meldungen aus Lateinamerika

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Tierpolitik – Tierversuchsgegner

14:00 Uhr: Helen und Susanne vom Bisexuellen Stammtisch auf http://queeruferlos.de

15:00 Uhr: Slow food

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett & Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove