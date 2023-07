LORA präsentiert „Open Mic“ in der Freiheitshalle

Während der Internationalen Mobilausstellung im September zieht LORA in ein offenes Studio um: „Open Mic“ sendet drei Stunden aus einer Parkbucht in der verkehrsumtobten Schwanthalerstraße. Das Projekt stellte die LORA-Geschäftsführung gestern in der Freiheitshalle als einen Teil der bürgerschaftlichen Projekte zur Mobilitätswende vor.

Nach der Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und dem Mobilitätsreferenten Georg Dunkel präsentierten Tina Helbing und Fabian Ekstedt neben acht anderen Projekten „Open Mic“ von LORA München. Expert:innen und Politiker:innen werden Anfang September mit Anwohner:innen und interessierten Bürger:innen der Stadt über die lang schon überfällige Mobilitätswende diskutieren. Das selbst gezimmerte Studio ist für vier Personen ausgelegt – Interessierte können über ein Fenster die Debatten mitverfolgen und sich auch einbringen.