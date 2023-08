Hiroshima-Gedenktag und Internationalen Friedensgipfel zur Ukraine in Wien

Die Redaktion der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit München sendeb bei LORA an jedem 1. Montag in geraden Monaten. Am 07.08.2023 gab es diesmal einen Rückblick auf ein trauriges Jubiläum: Der Hiroshima-Gedenktag am 5.08.2023 in München

Außerdem gibt es einen vielstimmigen Bericht vom Internationalen Friedensgipfel zur Ukraine, der vom 10.-11. Juni 2023 in Wien stattfand.

Gemafreie Sendung der IFFF München – Erstausstrahlung: 07.08.2023 – 48:57 Minuten

Die Redaktion empfiehlt die nachfolgende Petition zu unterzeichnen:

Fordern Sie die ukrainische Regierung auf, die Strafverfolgung des Friedensaktivisten Jurij Scheliaschenko aus der Ukraine einzustellen.



https://actionnetwork.org/petitions/tell…