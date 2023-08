Ein-Mann-Demonstration vor der Staatskanzlei in München

Endlich wieder gutes Wetter. Da kann der Weg ins Studio wieder mit dem Fahrrad gehen und es gibt einiges zu entdecken. So hat unser Kollege Fabian Ekstedt heute vor der Staatskanzlei eine 1-Mann Demonstration gesehen und gleich angesprochen. In der Sonne, an einen Pfosten gelehnt stand da heute um kurz nach 14 Uhr der 28 Jährige Simon mit einem selbstbeschriebenen Pappschild in der Hand. Darauf war zu lesen: Gegen Fachkräftemangel, Gegen Lohnsteuer – und drunter steht seine Handynummer. Was hat es damit auf sich?

Als wir mit unserem Interview fertig waren wurde er von einem der Polizisten vor Ort ein wenig weiter weg postiert, weil sich ein Mitarbeiter der Staatskanzlei beschwert hatte. Voraussichtlich wird er auch die nächsten Tage im Umkreis der Staatskanzlei seine Forderungen auf dem Pappschild hochhalten.