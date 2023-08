MAGALI REVOLLAR zu Gast bei Bajo el Cielo de América Latina

Am Donnerstag den 17.08.2023 um 22.00 Uhr wird Magali Revollar zu Gast bei LORA sein. Sie ist eine peruanische Sängerin und Songwriterin andiner lateinamerikanischer Musik. Durch ihre Musik vermittelt Magali Revollar ihre Muttersprache Quechua und die Werte und Traditionen einer Welt, die so voller Leben ist wie die Natur. Magali Revollars Gesang heilt die Seele und weckt echte Gefühle in uns. Einerseits über ihren Gesang, andererseits über die kraftvolle und zugleich liebliche Sprache Quechua.

Auszeichnungen:

Eine Statuette der Menina von Velázquez im Verfassungssaal des Abgeordnetenhauses in Madrid.

Auszeichnung Honoris Causa verliehen vom Konsulat von Paris, Frankreich, und vom Círculo Intercontinental.

Orte, an denen sie auftrat:

Ateneo de Madrid, Sala Galileo Galilei, Amerikahaus in München, Deutschland, Paris, etc.

Außerdem kann man ihre Lieder auf Quechua in dem spanischen Film „El próximo Oriente“ des Regisseurs Fernando Colomo hören.

Redaktion. Rolando Esteban Naupari und Claudia Graßl.