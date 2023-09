Bürgerschaftliches Engagement zum Münchner Mobilitätskongress: das „Sommerexperiment Kazmairallee“ und „Umlenken“

Sendung „Kazmairallee“ und „Umlenken“ – Länge: 50:33 Min.

Zum 2. Münchner Mobilitätskongress fördert die Stadt neun innovative Projekte, die sich für Nachhaltigkeit stark machen. Zwei davon laufen im Münchner Westend. Im „Sommerexperiment Kazmairallee“ wurden große Bäume in Trögen entlang der Straße aufgestellt, um den parkenden Autos und dem fließenden Verkehr etwas Grün entgegenzusetzen. Zusammen mit anderen Aktionen der letzten beiden Jahre ist das ein kleiner Baustein für einen „Superblock“, den es gilt, in den nächsten Jahren umzusetzen. Das zweite Projekt „Umlenken“ verwandelte einen Teil des Kiliansplatzes, den selbst Hiesige oft nicht kennen, in eine Fahrradreparaturstation. Die beiden Projekte stellen wir hier vor und fragen Anwohner:innen, was sie davon halten.

Lastenräder waren noch vor wenigen Jahre die Exoten im Münchner Straßenbild. Inzwischen sind sie nicht mehr wegzudenken als praktische Gefährte zum Transport von Schwerem. Wir nehmen sie hier in den Fokus und fragen nach, inwieweit sie die „letzte Meile“ der Lieferdienste übernehmen können. Außerdem waren wir Gast beim Mobilitätskongress im Verkehrszentrum des Deutschen Museums. Am Rande eines Workshops zum Radverkehr erfahren wir, um was es sich bei „Protected Bikelines“ handelt.

Redaktion: Bernd Heckmair

Sprecherin: Ingrid Scheffler

Diese Sendung wurde gefördert durch das Mobilitätsreferat der Stadt München.