24 Stunden Rennrad-Spenden-Marathon zum Wiesn-Start

Nach dem IAA und Corso Leopold Wochenende steht in München gleich das nächste Großevent an – am Samstag heißts wieder „O’Zapft is!“

Für die einen beginnt damit die schönste Zeit des Jahres, während ein nicht zu kleiner Teil der Münchnerinnen und Münchner am liebsten die Stadt verlassen würde, um dem größten Massenbesäufnis der Welt und dessen Folgen zu entgehen. Doch auch für diejenigen, die es lieber sportlich solidarisch statt alkoholisch konsumorientiert mögen, ist das alljährliche „O’Zapft is!“ ein Startschuss. Nämlich für das 24 Stunden Rad-Rennen von Transpedal.

Wir haben bei Günter Hofner, dem Organisator des Events, nachgefragt, warum es ein Radrennen zur Wiesn gibt.

Interview von Fabian Ekstedt mit Günter Honfer – 14.09.2023 – 11:27 Minuten

Austragungsort: Werkstatt Transpedal, Alramstr. 24, München

Start: Samstag 16. September 2023, 12 Uhr

Startschuss: OB Dieter Reiter (via „ozapft is“)

Ziel: Sonntag 17. September 2023, 12 Uhr

Schirmfrau: Bürgermeisterin Katrin Habenschaden

Weitere Infos zum Event unter: www.transpedal.de