Radfahren in München Teil 2: Livesendung aus dem Offenen Parkplatz-Studio

Während der Automesse IAA und des städtischen Mobilitätskongresses war LORA München mit einem Offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthalerstraße präsent. Auf dem Parklet befanden sich eine Couch, Sessel, viel Grün sowie ein Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser „Open Mic“-Studio , von dem aus vom 4. September bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr gesendet wurde.

Am Dienstag, 5. September, von 18-19 Uhr hat sich alles um den Radverkehr in München gedreht. Wo stehen wir bei der Umsetzung des Radentscheids, was läuft und wo hakt es? Darüber diskutierten Mona Fuchs, Fraktionsvorsitzende der Grünen – Rosa Liste im Stadtrat und ÖDP-Stadträtin Sonja Haider.

v.l.n.r.: Bernadette Felsch, Thilo Ruf, Clemens Koller, Thomas Spinrath

Mit Bernadette Felsch, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Bayern (ADFC), sprachen wir über das Radwegenetz im Flächenland Bayern, das Radgesetz der CSU und das gescheiterte bayerische Radlvolksbegehren. Zu Gast war außerdem der Transformationsforscher Thomas Spinrath, der sich mit der Umgestaltung von Straßenraum beschäftigt.



Mitschnitt der Live-Sendung vom 5. September 2023 von 18-19 Uhr



Die Sendung wurde unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.