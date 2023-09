Initiativen während der IAA und des Münchner Mobilitätskongresses: Ranertinstel in Lochhausen, Landlstraße in Giesing und die Sommerstraßen in der Stadt

Diesen Sommer war München ein wichtiger Brennpunkt für Mobilität. Nicht nur war die IAA und der 2. Münchner Mobilitätskongress, sowie ein großes Mobilitätswendecamp im Luitpoldpark – nein, es gab auch andere Initiativen und bürgerschaftliche Projekte. In dieser Folge wird es um die Ranertinsel in Lochhausen, die Landlstraße in Giesing und die vielen Sommerstraßen in der Stadt gehen.

Ein Beitrag von David Westphal – 01.09.2023 – 57:53 Minuten

Sie haben keine Stunde Zeit? Hier das Wichtigste in 15 Minuten.

Ein Beitrag von David Westphal – 01.09.2023 – 16:04 Minuten

Die Sendung wurde unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.