Das südliche Bahnhofsviertel, Teil 2: Livesendung aus dem Offenen Parkplatz-Studio

Während der Automesse IAA und des städtischen Mobilitätskongresses war LORA München mit einem Offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthalerstraße präsent. Auf dem Parklet befanden sich eine Couch, Sessel, viel Grün sowie ein Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser „Open Mic“-Studio , von dem aus vom 4. September bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr gesendet wurde.



Am Donnerstag, 7. September, von 18-19 Uhr ging es um das südliche Bahnhofsviertel. Das ist das bunte, aber vom Autoverkehr geplagte Viertel, in dem LORA München sein Offenes Studio hat. Im Studio waren Mira Mazumdar vom Verein Schiller 38, zwei Vertreter*innen des Freiraumforums, der Bezirksausschussvorsitzende des Stadtbezirks Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt Benoit Blaser und andere.

Die Sendung wurde unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.



