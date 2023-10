25. September – 29. September 2023 (KW 39)

4. Montag im Monat, 25.September 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Portrait: Queen, Teil 6 „1997 bis jetzt“. Die erste Single von Queen kam am 6. Juli 1973 auf den Markt. Uli Seibert und ich feiern nicht nur den 50. Geburtstag dieser Single, sondern blicken auf die Geschichte dieser außergewöhnlichen Band, die mit einer Vielfalt von Stilrichtungen nicht nur ihre Fans begeisterte. Neben vielen hörenswerten Liedern gibt’s wie immer bei den Favourites auch ein paar Geschichten dazu. Die Mitglieder der Münchner Band SynchroniciThree und der Münchner Schlagzeuger Goetz Flierl sind im Gespräch mit dabei

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Vortrag Moshe Zuckermann

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Forum aktuell – Open Source

20:00 Uhr: Der Talk am Feierabend – im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. In dieser Ausgabe mit dem Verein Green City zur Frage, wie Bildungsarbeit zu Klimagerechtigkeit beitragen kann!

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Exotus Weltmusik

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst, Teil I

03:00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst, Teil II

05:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am vierten Freitag um Vier mit Renate Anraths: „Zeitenwende – hin und her und andersrum“ mit Anny Hartmann, Ecco Meineke und Sebastian Schlagenhauer undundund…

06:00 Uhr: Themenrückblick

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am vierten Freitag um Vier mit Renate Anraths: „Zeitenwende – hin und her und andersrum“ mit Anny Hartmann, Ecco Meineke und Sebastian Schlagenhauer undundund…

09:00 Uhr: Themenrückblick

10:00 Uhr: Künstlerfragen

11:00 Uhr: poesie[magazin]

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Themenrückblick

14:00 Uhr: Künstlerfragen

15:00 Uhr: poesie[magazin]

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 26. September 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

17:00 Uhr: Trotz alledem mit einer Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit fairem Handel

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

20:00 Uhr: Freie Radios: Das Lesewütige Kaffeekränzchen (Radio Dreyeckland) – Die britische Gesellschaft in Zeiten des Brexit

21:00 Uhr: Redacija Polonium

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Non minus ultra

23:00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Portrait: Queen, Teil 6 „1997 bis jetzt“. Die erste Single von Queen kam am 6. Juli 1973 auf den Markt. Uli Seibert und ich feiern nicht nur den 50. Geburtstag dieser Single, sondern blicken auf die Geschichte dieser außergewöhnlichen Band, die mit einer Vielfalt von Stilrichtungen nicht nur ihre Fans begeisterte. Neben vielen hörenswerten Liedern gibt’s wie immer bei den Favourites auch ein paar Geschichten dazu. Die Mitglieder der Münchner Band SynchroniciThree und der Münchner Schlagzeuger Goetz Flierl sind im Gespräch mit dabei

02:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Vortrag Moshe Zuckermann

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: Forum aktuell – Open Source

05:00 Uhr: Der Talk am Feierabend – im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. In dieser Ausgabe mit dem Verein Green City zur Frage, wie Bildungsarbeit zu Klimagerechtigkeit beitragen kann!

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Portrait: Queen, Teil 6 „1997 bis jetzt“. Die erste Single von Queen kam am 6. Juli 1973 auf den Markt. Uli Seibert und ich feiern nicht nur den 50. Geburtstag dieser Single, sondern blicken auf die Geschichte dieser außergewöhnlichen Band, die mit einer Vielfalt von Stilrichtungen nicht nur ihre Fans begeisterte. Neben vielen hörenswerten Liedern gibt’s wie immer bei den Favourites auch ein paar Geschichten dazu. Die Mitglieder der Münchner Band SynchroniciThree und der Münchner Schlagzeuger Goetz Flierl sind im Gespräch mit dabei

09:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Vortrag Moshe Zuckermann

10:00 Uhr: Exotus Weltmusik

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13:00 Uhr: Forum aktuell – Open Source

14:00 Uhr: Der Talk am Feierabend – im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. In dieser Ausgabe mit dem Verein Green City zur Frage, wie Bildungsarbeit zu Klimagerechtigkeit beitragen kann!

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Mittwoch im Monat, 27. September 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte, mit einem Ausflug in die frühen Fernseh-Jahre

17:00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Grundeinkommen

20:00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg

21:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Funkloch

DAB+

01:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

02:00 Uhr: Trotz alledem mit einer Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit fairem Handel

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

05:00 Uhr: Freie Radios: Das Lesewütige Kaffeekränzchen (Radio Dreyeckland) – Die britische Gesellschaft in Zeiten des Brexit

06:00 Uhr: Redacija Polonium

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more am Dienstag

09:00 Uhr: Trotz alledem mit einer Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit fairem Handel

10:00 Uhr: Non minus ultra

11:00 Uhr: Hillbilly

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

14:00 Uhr: Freie Radios: Das Lesewütige Kaffeekränzchen (Radio Dreyeckland) – Die britische Gesellschaft in Zeiten des Brexit

15:00 Uhr: Redacija Polonium

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Donnerstag im Monat, 28.September 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Politische Lieder – Lieder über Autos im Nachhall der IAA

17:00 Uhr: Wirtschaftspolitik neu denken!

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Beetgeflüster unter anderem mit dem Thema Agroforstwirtschaft

20:00 Uhr: Themen am Donnerstag

21:00 Uhr: Kein Opfer FM

22:00 Uhr: CLUB LATINO – zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01:00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte, mit einem Ausflug in die frühen Fernseh-Jahre

02:00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Grundeinkommen

05:00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg

06:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte, mit einem Ausflug in die frühen Fernseh-Jahre

09:00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

10:00 Uhr: Funkloch

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Grundeinkommen

14:00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg

15:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Freitag im Monat, 29.September 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: 0176 OICITY

17:00 Uhr: Verdi Senioren mit Willi Kling

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – Das Themenspektrum bei LORA Kultur am 29. September reicht von Zirkus bis Krankenhaus. Lassen Sie sich überraschen!

20:00 Uhr: Graphophon mit Claudia – „Tod an der Wien“ ist ein Krimi von Beate Maly, der 1923 in der Stadt Wien und am gleichnamigen Fluss spielt

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Politische Lieder – Lieder über Autos im Nachhall der IAA

02:00 Uhr: Wirtschaftspolitik neu denken!

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Beetgeflüster unter anderem mit dem Thema Agroforstwirtschaft

05:00 Uhr: Themen am Donnerstag

06:00 Uhr: Kein Opfer FM

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Politische Lieder – Lieder über Autos im Nachhall der IAA

09:00 Uhr: Wirtschaftspolitik neu denken!

10:00 Uhr: CLUB LATINO – zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Crossover mit Christoph Götz

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Beetgeflüster unter anderem mit dem Thema Agroforstwirtschaft

14:00 Uhr: Themen am Donnerstag

15:00 Uhr: Kein Opfer FM

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Welt der Filmmusik