Hammerskins-Verbot – Hintergründe und Ausblicke

Am gestrigen Dienstag, 19.09.2023, gab es mal wieder Neuigkeiten über Neonazis. Nein, es geht nicht um weitere Gewalttaten oder das Zeigen eines Hitlergrußes vor der Wiesn. Vielmehr gab es gute Neuigkeiten: Die Neonazi-Vereinigung „Hammerskins Deutschland“ und ihre Vorfeldorganisationen wurden verboten. Es gab zahlreiche Razzien bei denen unter anderem auch scharfe Waffen gefunden wurden. Wir haben Robert Andreasch vom AIDA Archiv, also der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München, gebeten uns erstmal zu erklären, was es mit der Gruppe „Hammerskins“ eigentlich auf sich hat.

Interview von Fabian Ekstedt mit Robert Andreasch – 20.09.2023 – 07:34 Minuten