02. Oktober – 06. Oktober 2023 (KW 40)

1. Montag im Monat, 02.Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Reggae Radio

17:00 Uhr: Special en la línea bei Radio Lora München mit Live-Musik und Geschichten vom Kampf der Kollektive der suchenden Familien in Mexiko.

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Digitalcourage. Wiederholung der Sendung vom 07. August 2023 zum Thema: Digitale Mündigkeit mit Leena Simon

20:00 Uhr: Internationale Frauenliga

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Musik aus dem Urlaub. Da ist Altes dabei, wie von Calexico, Townes Van Zandt oder Pippo Pollina, Neues von Grey Paris, ja sogar damals noch nicht Veröffentlichtes, z.B. von Joanna Wallfisch und noch ein paar InterpretInnen mehr.

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

03:00 Uhr: Welt der Filmmusik

05:00 Uhr: 0176 OICITY

06:00 Uhr: Verdi Senioren mit Willi Kling

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: 0176 OICITY

09:00 Uhr: Verdi Senioren mit Willi Kling

10:00 Uhr: LORA Kultur – Das Themenspektrum bei LORA Kultur am 29. September reicht von Zirkus bis Krankenhaus. Lassen Sie sich überraschen!

11:00 Uhr: Graphophon mit Claudia – „Tod an der Wien“ ist ein Krimi von Beate Maly, der 1923 in der Stadt Wien und am gleichnamigen Fluss spielt

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Verdi Senioren mit Willi Kling

14:00 Uhr: LORA Kultur – Das Themenspektrum bei LORA Kultur am 29. September reicht von Zirkus bis Krankenhaus. Lassen Sie sich überraschen!

15:00 Uhr: Graphophon mit Claudia – „Tod an der Wien“ ist ein Krimi von Beate Maly, der 1923 in der Stadt Wien und am gleichnamigen Fluss spielt

1. Dienstag im Monat, 03. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Friedenslieder

17:00 Uhr: Sendung Bund für Geistesfreiheit – u.a. geht es um den sog. 1000 Kreuze-Marsch radikaler Abtreibungsgegner*innen

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freien Radios: „Prometheus. Der Untergang des Himmels.“ Ein Hörspiel von Klaus Brandenburg von Radio Ginseng aus Grünheide bei Berlin. Im griechischen Götterhimmel spiegeln sich die irdischen Palastrevolten: ein Herrscher stürzt seinen Vorgänger, der wiederum seinen Vorgänger stürzte. In diesem Hörspiel aber zeigt sich, dass es neben Revolten und Revolutionen (die nie die proklamierten Ziele verwirklichen) noch einen anderen Wechsel geben kann: unblutig und erfolgreich.

21:00 Uhr: LORA Italiana – Unsere Sendung widmen wir dem berühmten italienischen Autor Italo Calvino, der genau vor 100 Jahren geboren wurde.

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01:00 Uhr: Reggae Radio

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

05:00 Uhr: Internationale Frauenliga

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Reggae Radio

10:00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Musik aus dem Urlaub. Da ist Altes dabei, wie von Calexico, Townes Van Zandt oder Pippo Pollina, Neues von Grey Paris, ja sogar damals noch nicht Veröffentlichtes, z.B. von Joanna Wallfisch und noch ein paar InterpretInnen mehr.

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

14:00 Uhr: Internationale Frauenliga

1. Mittwoch im Monat, 04. Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

17:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung – Eine Sendung über KI-basierte, selbstlernende Systeme. Ein Gespräch mit der Wissenschaftsjournalistin Dr. Manuela Lenzen über Funktionsweise und Anwendungsgebiete künstlicher neuronaler Netze, sowie eines mit dem Arbeitssoziologen Dr. Norbert Huchler über prognostizierte Verändererungen in der Arbeitswelt sowie den Gefahren von Deep Fakes für (demokratische) Gesellschaften

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Attac

20:00 Uhr: Eine Fördersendung

21:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Jimi

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Peilsender

DAB+

01:00 Uhr: Friedenslieder

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Friedenslieder

10:00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat

1. Donnerstag im Monat, 05.Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Das Filmgespräch

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Tierpolitik, Ärzte gegen Tierversuche – Stoppt Experimente an Pfeilschwanzkrebsen

20:00 Uhr: KNPC Gesundheit und Achtsamkeit – „ChatGPT & Künstliche Intelligenz (KI) – Segen, Fluch, oder was anderes?“ Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (nicht nur ChatGPT) macht vielen großen Hoffnung aber vielen auch große Angst. Gibt es gute Gründe für die eine oder andere Seite? Wir wollen im Gespräch versuchen Licht ins Dunkel zu bringen und helfen Begeisterung und Befürchtungen besser einzuordnen. Anhand praktischer Beispiele aus verschiedenen Bereichen (u.a. Gesundheitswesen) wollen wir uns dem aktuellen Thema nähern. Dr. rer. nat. Gabriele Schricker und Dipl.-Phys. Ralph Pieper-Wörle vom Kompetenznetzwerk für Coaching und Psychotherapie im Gespräch.

21:00 Uhr: Uferlos – Holm Hasenbein stellt Euch heute einen jungen Musikstar vor. Es ist Patrick Heidenreich. Mit seinen zarten 32 Jahren feierte der Newcomer schon zahlreiche Radio- und Fernseherfolge. Heute gibt uns der junge Künstler einen Einblick in sein Leben.

22:00 Uhr: Musik und Infos aus Südamerika

DAB+

01:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Attac

05:00 Uhr: Eine Fördersendung

06:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Jimi

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

10:00 Uhr: Peilsender

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Attac

14:00 Uhr: Eine Fördersendung

15:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Jimi

1. Freitag im Monat, 06.Oktober 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Lost in Wahlkabine – Sondersendung zur Landtagswahl

17:00 Uhr: Geektalk – Star Wars, Star Field, riesige Haie und Grundsatzdiskussionen über die Spieleindustrie und das iPhone 15. Was soll da bei Matze und Peppi schon schief gehen? Hört rein!

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: LORA Kultur – LORA Kultur am 6. Oktober bietet ein Interview mit dem Star-Architekten Matteo Thun, einen Ausblick auf das kommende SpielArt-Festival und Informationen zu den Ausstellungen München beziehungsweise Munich Displaced im Jüdischen Museum und im Stadtmuseum

20:00 Uhr: H wie Hörspiel

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

02:00 Uhr: Das Filmgespräch

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Tierpolitik, Ärzte gegen Tierversuche – Stoppt Experimente an Pfeilschwanzkrebsen

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

09:00 Uhr: Das Filmgespräch

10:00 Uhr: Musik und Infos aus Südamerika

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Elektro Klub mit Sven Christ