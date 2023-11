Bilanz zu einem Jahr rechtes Regierungsbündnis in Italien

Inzwischen liegt es bereits über ein Jahr zurück, dass die rechte Regierung in Italien ins Amt gewählt wurde. Das Bündnis besteht aus den faschistischen Fratelli d’Italia, der rechtsextremen Lega Nord rund um Matteo Salvini und der Forza Italia, der Partei des verstorbenen ehemaligen Regierungschef Berlusconi. Mit einem populistischen, rassistischen und europafeindlichen Wahlkampf war Meloni 2022 angetreten, nun ist sie seit einem Jahr italienische Ministerpräsidentin. Deswegen möchten wir heute einmal Bilanz ziehen, wieviel ihrer populistischen Wahklampfthemen die rechte Regierung umgesetzt hat und wie die Stimmung in Italien aktuell ist. Damit haben wir mit der Soziologin und freischaffenden Journalistin Norma Mattarei gesprochen.

Interview von Jan Strotzky mit Norma Mattarei – 08.11.2023 – 17:24 Minuten

Wir haben Bilanz gezogen zu einem Jahr rechtes Regierungsbündnis in Italien, zusammen mit Norma Mattarei, Soziologin und freie Journalistin. Für alle Interessenten gibt es zu dem Thema am 16. November eine Veranstaltung in der Münchner Aidshilfe in der Lindwurmstraße 71, wo Norma Mattarei anwesend sein wird.