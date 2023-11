TextilArbeiter:Innen in Bangladesch streiken

In Bangladesch protestieren vor allem Frauen seit Wochen gegen die katastrophalen Bedingungen in den großen Textilfabriken. Anfang der Woche kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, bei denen insgesamt 150 Fabriken besetzt wurden, leider aber auch drei Menschen von der Polizei getötet wurden. Die Streikenden fordern eine Verdreifachung des Lohns, was dann umgerechnet 190 Euro im Monat wären.

Die Verdi Frauen haben sich in einer Pressemitteilung mit den Streikenden in Bangladesch solidarisiert. Wir haben mit Nina Dusper vom Bundesfrauenrat von Verdi gesprochen.

Gelaufen im Magazin am 15. November 2023 – 7:22 min

Das Projekt „Joly“, das Organisationen in Bangladesch unterstützt, finden Sie unter folgender Adresse:

https://frauen.verdi.de/themen/gute-arbeit/++co++19d4e740-ea6e-11e4-940b-525400438ccf