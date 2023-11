Resumee zu den Armutswochen München 2023

Wie kann es sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland überhaupt Armut existiert? Diese und ähnliche Fragen stellten wir Bettina Bäumlisberger, der Pressesprecherin der Caritas. Während der sogenannten „Armutswochen“ von 17.10. bis 17.11.2023 wurden verschiedene Aktionen und Projekte im Raum der Münchner Innenstadt angeboten. Sie sollten für alle zugänglich sein und als Begegnungsorte Austausch und Solidarität in München fördern. Was benötigen von Armut betroffene Menschen, um sich an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und diese mitgestalten zu können? Unter dem Motto „Mittendrin – Außen vor – wem gehört die Stadt?“ beteiligte sich Bettina Bäumlisberger mit ihren Kolleg*innen an verschiedenen partizipativen Aktionen.

Interview von Tabea Poczka mit Bettina Bäumlisberger – 20.11.2023 – 11:01 Minuten