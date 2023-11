Lieder um Leben und Tod bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im November 2023

Im November 2023 haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Dieses Jahr gab es ein paar Dinge zu feiern:

100 Jahre Radio in Deutschland

30 Jahre Radio Lora München

100 Ausgaben von Gery’s + Tary’s Favourites und

jetzt die 25. Ausgabe der Wunschbox!

Im November ist nun die Zeit, in der die Tage immer kürzer und oft dunkler werden.

Manchmal sogar düster.

Viele denken dabei über den Sinn des Lebens nach und über Leben und Tod überhaupt

In den Favourites gibt es daher diesmal eine Auswahl von Liedern, die mit dem Leben und dem Tod zu tun haben.

Lieder mit Leben und Tod Teil 1

am Montag, 27. November 2023 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Barclay James Harvest, Simple Minds, Jethro Tull, u.v.m.

Lieder mit Leben und Tod Teil 2

am Mittwoch, 29. November 2023 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Duran Duran, Dreiviertelblut, Austria Project, u.v.m.

Wunschbox im November

am Mittwoch, 29. November 2023 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die mittlerweile fünfundzwanzigste Ausgabe der Wunschbox.

Da gibt’s eure Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites und die Wunschbox kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery