Queer and Beats – Für mehr queere Sichtbarkeit im Oberland

Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig und diese Vielfalt braucht sich nicht zu verstecken, im Gegenteil, sie darf laut und sichtbar sein. Im ländlichen Raum bedeutet das: Eigeninitiative, Selbstorganisation und den Mut, Tabus zu brechen. Das Queer and Beats am Samstag den 25.11.2023 um 21 Uhr in der Murnauer Westtorhalle, anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, Kindern und nonbinären Menschen, soll ein Ort für Austausch und Begegnung sein – offen für alle, die Vielfalt als Bereicherung verstehen. Wir sprachen mit Eva Zöller und Luiza Cabrera, den Veranstalterinnen des Queer and Beats.

Interview von Tabea Poczka mit Eva Zöller und Luiza Cabrera – 24.11.2023 – 6:33 Minuten