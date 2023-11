Stop Cop City – wie die Bürgerrechts-, die Umwelt- und die Polizeireformbewegung in Atlanta zusammenwachsen

In deutschen Medien hört man über die emanzipatorische Zivilgesellschaft in den USA nicht sonderlich viel. Dabei entwickelt sich in Atlanta, Georgia, derzeit eine der wohl spannendsten Bewegungen der letzten Jahre. Um den geplanten Bau eines Trainingszentrums für Polizei und Sicherheitskräfte in einem Waldstück im River Forest zu verhindern, machen Aktivist aus der Umwelt- und Klimaschutz-, der Bürgerrechts- und der Polizeireform-Bewegung zusammen mobil. Ihnen steht die Stadt Atlanta, der Bezirk DeKalb und eine private Stiftung entgegen. Die Protestformen reichen vom Besuch der Council Hearings über 17 Stunden, Demonstrationen, Waldbesetzung bis zu Sabotage. Für LORA München hat die US-amerikanische Austauschstudentin Kate Vaughn über mehrere Monate recherchiert und Interviews geführt mit: Chamian Cruz, Journalistin vom Radiosender WABE; Jaqueline Echols, Präsidentin der South River Watershed Alliance; Gerald Griggs, Präsident von NAACP Georgia. Außerdem hören wir Ausschnitte des Atlanta City Council Meetings vom 05.06.2023 (Video unten eingebunden).

