Besprechung von Filmen mit deutschem Kinostart zwischen 23.11.2023 und 21.12.2023 mit Sebastian Menzel und Ingrid Schölderle:

„In voller Blüte“, „Napoleon“, „The Old Oak“, „Smoke Sauna Sisterhood“, „Holy Shit“, „Last Dance“, „Rebel“, „Wish“, „Maestro“, „Fast perfekte Weihnachten“, „All Eure Gesichter“, „Wow! Nachricht aus dem All“, „Girl You Know It’s True“, „Monsieur Blake zu Diensten“, „Raus aus dem Teich“.