Ein Werkstattgespräch zur Recherche über Weltklimakonferenz

Gerade erst ist die 28. UN-Klimakonferenz zuende gegangen. Die jährliche Konferenz fand dieses Jahr in Dubai statt. Wir bei Radio LORA München haben ja einige klima-interessierte Menschen und Redaktionen unter unserem Dach. Sie schauen sehr genau hin, wenn solche Großereignisse stattfinden. Doch dann spielt sich eine Geschichte ab, die nach Investigativ-Journalismus riecht, als wäre sie Grundlage für einen Film: über Umwege ist die Redaktion des Klimafunks an eine Liste mit unpolitischen Einflussnehmern gekommen. Wie man mit vermeintlich skandalösen Listen umgehen kann und welche Werkzeuge die Klimafunk-Redaktion verwendet hat, hören Sie gleich in unserem Werkstatt-Gespräch mit Klimafunkredakteur Roman. Was ist denn die Weltklimakonferenz?

Ein Gespräch zwischen David Westphal und Roman, Klimafunk – 21.12.2023 – 25:43 Minuten