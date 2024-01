01. Januar – 05. Januar 2023 (KW 01)

1. Montag im Monat, 01. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Reggea-Radio – letzte Sendung

17:00 Uhr: En la linea – Onda Magazin

18:00 Uhr: Eine Geburtstagssendung

19:00 Uhr: Forum Aktuell – Widerspruch

20:00 Uhr: International

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion. Wiederholung vom 11. Januar

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Strange Fruits

DAB+

01:00 Uhr: Kabarettistischer Jahres-Rückblick

02:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

03:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – Die Silvestervorschau

05:00 Uhr: 0176 OI CITY!

06:00 Uhr: Verdi-Senioren

07:00 Uhr: Kabarettistischer Jahres-Rückblick

08:00 Uhr: 0176 OI CITY!

09:00 Uhr: Verdi-Senioren

10:00 Uhr: LORA Kultur – In der letzten Sendung des Jahres 2023 beleuchten wir unter anderem die Ausstellungen zu William Turner und zu Franz Kafka, die derzeit in München zu sehen sind. Außerdem haben zeitgenössische polnische Künstler die Ereignisse im Warschauer Ghetto in ihren Werken verarbeitet, zu sehem im NS-Dokuzentrum.

11:00 Uhr: Graphophon – Gedanken von Kurt Tucholsky: Wir alle fünf, Die Lösung, Wie sieht der Erfinder des Reißverschlusses aus, Die freie Wirtschaft, Kurzer Abriss der Nationalökonomie, Augen in der Großstadt, In der Hotelhalle.

12:00 Uhr: Kabarettistischer Jahres-Rückblick

13:00 Uhr: Verdi-Senioren

14:00 Uhr: LORA Kultur – In der letzten Sendung des Jahres 2023 beleuchten wir unter anderem die Ausstellungen zu William Turner und zu Franz Kafka, die derzeit in München zu sehen sind. Außerdem haben zeitgenössische polnische Künstler die Ereignisse im Warschauer Ghetto in ihren Werken verarbeitet, zu sehem im NS-Dokuzentrum.

15:00 Uhr: Graphophon – Gedanken von Kurt Tucholsky: Wir alle fünf, Die Lösung, Wie sieht der Erfinder des Reißverschlusses aus, Die freie Wirtschaft, Kurzer Abriss der Nationalökonomie, Augen in der Großstadt, In der Hotelhalle.

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Dienstag im Monat, 02. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Fusion oder so

17:00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München

18:00 Uhr: Das LORA Magazin mit aktuellen Themen und Debatten

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freie Radios – Beiträge und Sendungen anderer Freier Radios.

21:00 Uhr: L’ora italiana

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Musik der Kulturen

23:00 Uhr: Hard n Heavy

DAB+

01:00 Uhr: Reggea-Radio – letzte Sendung

02:00 Uhr: En la linea – Onda Magazin

03:00 Uhr: Eine Geburtstagssendung

04:00 Uhr: Forum Aktuell – Widerspruch

05:00 Uhr: International

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion. Wiederholung vom 11. Januar

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: Eine Geburtstagssendung

08:00 Uhr: Reggea-Radio – letzte Sendung

09:00 Uhr: En la linea – Onda Magazin

10:00 Uhr: Strange Fruits

12:00 Uhr: Eine Geburtstagssendung

13:00 Uhr: Forum Aktuell – Widerspruch

14:00 Uhr: International

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion. Wiederholung vom 11. Januar

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Mittwoch im Monat, 03. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung, Wünsche und Forderungen von Frauen für das Jahr 2024, ein Gespräch

18:00 Uhr: Das Westend – Teil 1

19:00 Uhr: Renate Börger on Air – eine Wiederholung vom 06.12.23

20:00 Uhr: Das Westend – Teil 2

21:00 Uhr: Das Westend – Teil 3

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Peilsender

DAB+

01:00 Uhr: Fusion oder so

02:00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München

03:00 Uhr: Das LORA Magazin mit aktuellen Themen und Debatten

04:00 Uhr: Fremde Heimat

05:00 Uhr: Freie Radios – Beiträge und Sendungen anderer Freier Radios.

06:00 Uhr: L’ora italiana

07:00 Uhr: Das LORA Magazin mit aktuellen Themen und Debatten

08:00 Uhr: Fusion oder so

09:00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München

10:00 Uhr: Musik der Kulturen

11:00 Uhr: Hard n Heavy

12:00 Uhr: Das LORA Magazin mit aktuellen Themen und Debatten

13:00 Uhr: Fremde Heimat

14:00 Uhr: Freie Radios – Beiträge und Sendungen anderer Freier Radios.

15:00 Uhr: L’ora italiana

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Donnerstag im Monat, 04. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Perfect Days“, „Black Friday for Future“, „Joan Baez – I am a Noise“, „Lola“, „Sterne zum Dessert“, „Im toten Winkel“, „Der Junge und der Reiher“, „Next Goal Wins“, „15 Jahre“, „The Royal Hotel“, „The Palace“, „Poor Things“, „LasVegas“.

18:00 Uhr: Das Westend – Teil 4

19:00 Uhr: Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche „Die Verleihung des Herbert-Stiller-Preises 2023“.

20:00 Uhr: KNPC Gesundheit: „IN HOPE – Psycho-Holistik“ – Wenn es um die Ganzheit der Seele und ihrer Schöpferkraft geht. In der Sendung stelle ich das IN HOPE – Praxis und Ausbildungsinstitut für Psycho-Holistik in München vor. Die Psycho-Holistik fokussiert den Menschen in seiner Ganzheit. Eine große Methodenvielfalt ist dabei die Grundlage, um Menschen individuell und situativ aktuell hinsichtlich ihrer Entwicklung und Lebensbewältigung zu begleiten. Wir dürfen uns darauf freuen, die Inhaberin des „IN HOPE“ und Menschen kennenlernen zu dürfen, die in den Praxisräumen ganz verschiedene Praktiken/Techniken anbieten. Sie lassen uns an ihren Herzanliegen teilhaben und was wir bei Ihnen als KlientInnen erwarten dürfen. Dr. rer. nat. Gabriele Schricker (KNCP) im Gespräch mit Anne Lindenberg – Inhaberin des IN HOPE – Praxis und Bildungsinstitut zur Psycho-Holistik, Sabine Eitel – Laserfrequenztherapie für Tier und Mensch und Dr. rer. nat. Rudolf Napieralski – Reiki-Behandler nach Usui Reiki Ryoho, Edward Crookes – Meditationen zu den Wahrheiten von Buddha. Kontakt zu den Gesprächs-Teilnehmern kann über die Webseite www.psycho-holistik.de aufgenommen werden.

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Nachrichten und Musik aus Lateinamerika

DAB+

01:00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung, Wünsche und Forderungen von Frauen für das Jahr 2024, ein Gespräch

03:00 Uhr: Das Westend – Teil 1

04:00 Uhr: Renate Börger on Air – eine Wiederholung vom 06.12.23

05:00 Uhr: Das Westend – Teil 2

06:00 Uhr: Das Westend – Teil 3

07:00 Uhr: Das Westend – Teil 1

08:00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09:00 Uhr: Bildung als Welterfahrung, Wünsche und Forderungen von Frauen für das Jahr 2024, ein Gespräch

10:00 Uhr: Peilsender

12:00 Uhr: Das Westend – Teil 1

13:00 Uhr: Renate Börger on Air – eine Wiederholung vom 06.12.23

14:00 Uhr: Das Westend – Teil 2

15:00 Uhr: Das Westend – Teil 3

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Freitag im Monat, 05. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Eine Überraschungssendung

17:00 Uhr: GeekTalk – Die Geeks räumen erst mal auf. Sie haben ein paar Themen, die es ins letzte Jahr einfach nicht mehr rein geschafft haben, aber auch ganz was Neues im Gepäck. Hört rein!

18:00 Uhr: Das LORA Magazin mit aktuellen Themen und Debatten

19:00 Uhr: LORA Kultur – In der ersten Sendung des neues Jahres beleuchten wir das „malerische“ Venedig vor 500 Jahren und werfen zusammen mit dem Museum Fünf Kontinente einen kritischen Blick auf den Hexenwahn in Ghana und dessen verheerende Folgen.

20:00 Uhr: H wie Hörspiel – Diesmal wird es richtig gruselig mit dem Hörspiel „Angst in Schnee und Eis“ vom freien Hörspiellabel xantho-audio von Christian Gensch.

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

02:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Perfect Days“, „Black Friday for Future“, „Joan Baez – I am a Noise“, „Lola“, „Sterne zum Dessert“, „Im toten Winkel“, „Der Junge und der Reiher“, „Next Goal Wins“, „15 Jahre“, „The Royal Hotel“, „The Palace“, „Poor Things“, „LasVegas“.

03:00 Uhr: Das Westend – Teil 4

04:00 Uhr: Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche „Die Verleihung des Herbert-Stiller-Preises 2023“.

05:00 Uhr: KNPC Gesundheit: „IN HOPE – Psycho-Holistik“ – Wenn es um die Ganzheit der Seele und ihrer Schöpferkraft geht. In der Sendung stelle ich das IN HOPE – Praxis und Ausbildungsinstitut für Psycho-Holistik in München vor. Die Psycho-Holistik fokussiert den Menschen in seiner Ganzheit. Eine große Methodenvielfalt ist dabei die Grundlage, um Menschen individuell und situativ aktuell hinsichtlich ihrer Entwicklung und Lebensbewältigung zu begleiten. Wir dürfen uns darauf freuen, die Inhaberin des „IN HOPE“ und Menschen kennenlernen zu dürfen, die in den Praxisräumen ganz verschiedene Praktiken/Techniken anbieten. Sie lassen uns an ihren Herzanliegen teilhaben und was wir bei Ihnen als KlientInnen erwarten dürfen. Dr. rer. nat. Gabriele Schricker (KNCP) im Gespräch mit Anne Lindenberg – Inhaberin des IN HOPE – Praxis und Bildungsinstitut zur Psycho-Holistik, Sabine Eitel – Laserfrequenztherapie für Tier und Mensch und Dr. rer. nat. Rudolf Napieralski – Reiki-Behandler nach Usui Reiki Ryoho, Edward Crookes – Meditationen zu den Wahrheiten von Buddha. Kontakt zu den Gesprächs-Teilnehmern kann über die Webseite www.psycho-holistik.de aufgenommen werden.

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: Das Westend – Teil 4

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

09:00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal mit folgenden Filmen: „Perfect Days“, „Black Friday for Future“, „Joan Baez – I am a Noise“, „Lola“, „Sterne zum Dessert“, „Im toten Winkel“, „Der Junge und der Reiher“, „Next Goal Wins“, „15 Jahre“, „The Royal Hotel“, „The Palace“, „Poor Things“, „LasVegas“.

10:00 Uhr: Nachrichten und Musik aus Lateinamerika

12:00 Uhr: Das Westend – Teil 4

13:00 Uhr: Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche „Die Verleihung des Herbert-Stiller-Preises 2023“.

14:00 Uhr: KNPC Gesundheit: „IN HOPE – Psycho-Holistik“ – Wenn es um die Ganzheit der Seele und ihrer Schöpferkraft geht. In der Sendung stelle ich das IN HOPE – Praxis und Ausbildungsinstitut für Psycho-Holistik in München vor. Die Psycho-Holistik fokussiert den Menschen in seiner Ganzheit. Eine große Methodenvielfalt ist dabei die Grundlage, um Menschen individuell und situativ aktuell hinsichtlich ihrer Entwicklung und Lebensbewältigung zu begleiten. Wir dürfen uns darauf freuen, die Inhaberin des „IN HOPE“ und Menschen kennenlernen zu dürfen, die in den Praxisräumen ganz verschiedene Praktiken/Techniken anbieten. Sie lassen uns an ihren Herzanliegen teilhaben und was wir bei Ihnen als KlientInnen erwarten dürfen. Dr. rer. nat. Gabriele Schricker (KNCP) im Gespräch mit Anne Lindenberg – Inhaberin des IN HOPE – Praxis und Bildungsinstitut zur Psycho-Holistik, Sabine Eitel – Laserfrequenztherapie für Tier und Mensch und Dr. rer. nat. Rudolf Napieralski – Reiki-Behandler nach Usui Reiki Ryoho, Edward Crookes – Meditationen zu den Wahrheiten von Buddha. Kontakt zu den Gesprächs-Teilnehmern kann über die Webseite www.psycho-holistik.de aufgenommen werden.

15:00 Uhr: Uferlos

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst