08. Januar – 12. Januar 2023 (KW 02)

2. Montag im Monat, 08. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Rap und Bewegung

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH – Friedensratschlag Kassel – Vortrag Gabriele Krone-Schmalz

18:00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum: Baukultur in München; Interview mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk – Wiederholung vom 11.12.2023

20:00 Uhr: MAPC – Wiederholung Katarina van den Heuvel – Ukraine Teil 2

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion.

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Exotus Weltmusik

2. Montag im Monat, 08. Januar 2024:

DAB+

05:00 Uhr: Eine Überraschungssendung

06:00 Uhr: GeekTalk – Die Geeks räumen erst mal auf. Sie haben ein paar Themen, die es ins letzte Jahr einfach nicht mehr rein geschafft haben, aber auch ganz was Neues im Gepäck. Hört rein!

09:00 Uhr: GeekTalk – Die Geeks räumen erst mal auf. Sie haben ein paar Themen, die es ins letzte Jahr einfach nicht mehr rein geschafft haben, aber auch ganz was Neues im Gepäck. Hört rein!

10:00 Uhr: LORA Kultur – In der ersten Sendung des neues Jahres beleuchten wir das „malerische“ Venedig vor 500 Jahren und werfen zusammen mit dem Museum Fünf Kontinente einen kritischen Blick auf den Hexenwahn in Ghana und dessen verheerende Folgen.

11:00 Uhr: H wie Hörspiel – Diesmal wird es richtig gruselig mit dem Hörspiel „Angst in Schnee und Eis“ vom freien Hörspiellabel xantho-audio von Christian Gensch.

13:00 Uhr: GeekTalk – Die Geeks räumen erst mal auf. Sie haben ein paar Themen, die es ins letzte Jahr einfach nicht mehr rein geschafft haben, aber auch ganz was Neues im Gepäck. Hört rein!

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 09. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17:00 Uhr: Arabische Redaktion

19:00 Uhr: Portal Migration

20:00 Uhr: Freie Radios – Beiträge und Sendungen anderer Freier Radios: Raumfahrtjournal Januar 2024. Themen: Ein Radioteleskop, größer als die Erde, entdeckt einen Plasmastrang im Universum; Erforschung der Kleinkörper in unserem Sonnensystem; Aktivitäten um und auf der Internationalen Raumstation (ISS) und der chinesischen Raumstation „Tiangong“; Astronautisches Tagebuch Monat November 2023

21:00 Uhr: Griechisches Haus

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Musik der Kulturen

23:00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler.

DAB+

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 10. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik zu Beginn des Jahres 2024

17:00 Uhr: Themensendung am Mittwoch

19:00 Uhr: Verdi-Frauen

20:00 Uhr: Stadt-Land-Radio

21:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: daydream von Marc Zimmermann https://www.lunastrom.org . Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

DAB+

11:00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler.

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 11. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

DAB+

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 12. Januar 2023:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: 0176 OI City!

17:00 Uhr: Themensendung am Freitag

19:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst am Freitag

22:00 – 24:00 Uhr: Time for Jazz – Swing In