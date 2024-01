Dokumentierte Kriegsverbrechen durch das türkische Militär

Über das Geschehen in der Ukraine sowie dem Gazastreifen geraten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in anderen Teilen der Welt völlig aus dem Blick der internationalen Öffentlichkeit. Das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit – Civaka Azad – hat uns deshalb erschreckendes Video- und Bildmaterial zukommen lassen. Die Aufnahmen zeigen Kriegsverbrechen, die über Kanäle beispielsweise auf Telegramm verbreitet werden und auf regen Zuspruch stoßen, sogar regelrecht gefeiert werden. Außerdem finden sich Hinweise auf eine nationalsozialistische und islamistische Gesinnung der Täter*innen, die sich zu einem großen Teil dem türkischen Militär zuordnen lassen. In unserem Gespräch konkretisiert Mako Qocgiri vom Kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit die Situation für Kurden und Kurdinnen im Südosten der Türkei (Nordkurdistan), in Nord- und Ostsyrien (AANES/Rojava), im Nordirak (Südkurdistan) und im Westiran (Ostkurdistan).

Interview von Tabea Poczka mit Civaka Azad – 10.01.2024 – 25:19