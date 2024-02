Rikschafahren in der Stadt

Es gibt ja viele Wege durch die Stadt. Das Auto ist immernoch beliebt, die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es an jeder Ecke, das eigene oder gemietete Rad ist ein stets zuverlässiger Begleiter und zur Fuß kommt man auch schon ganz schön weit. Aber haben Sie schon einmal an eine Rikschafahrt gedacht? Einiges spricht dafür! Sie sind an der frischen Luft, sehen was von der Stadt, kommen an Staus einfach vorbei und dürfen sogar durch den englischen Garten gefahren werden. Ab Frühling sieht man die RikschafahrerInnen durch die ganze Stadt düsen. Doch neben einem sehr umweltfreundlichen Beitrag zur Mobilität in München kann man mit ihnen auch tolle Stadtrundfahrten und Gruppenevents planen. Deshalb haben wir mit Joscha von den Pedalhelden gesprochen. Er und sein Unternehmen gehören zu den ersten RikschafahrerInnen der Stadt – und die Saison steht vor der Tür.

Ein Beitrag von David Westphal – 15.02.2024 – 13:55 Minuten