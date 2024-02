Kräuteranbau

Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, so ein Sprichwort. Doch was gibt es eigentlich für Kräuter? Was sollte man beim Eigenanbau beachten und wo kommt die komplementär zur pharmakologischen Industrie gesundheitlich wirksame Medizin her? Natürlich kann und will sich nicht jeder Kräuter – insbesondere Arzneipflanzen – daheim selbst anbauen. Aber auch die jetzt bald austreibende Brennnessel oder der Bärlauch können – als Frühjahrskur-Spinat zubereitet – nicht nur geschmacklich sondern auch nachhaltig und gesund zu unserem Wohlbefinden beitragen. Wir sprachen mit Frau Dr. Heidi Heuberger, die für die bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft in der Kräuterforschung tätig ist. Mehr über Kräuter in der Sendung Beetgeflüster.

Interview von Peter Lehmann mit Dr. Heidi Heuberger – 23.02.2024 – 8:00 Min.