EineWeltReport – Abschiedssendung von Heinz Schulze

Heinz Schulze war 20 Jahre lang verantwortlicher Redakteur, Moderator und Mastermind der Sendung „Eine Welt Report“ – in ungefähr 300 Sendungen hat Heinz viele viele Stimmen der engagierten EineWelt-Gruppen gesammelt. Sie konnten aus ihrer Arbeit berichten, ihre Probleme aufzeigen und ihr Engagement wiedergeben. In dieser Verabschiedungssendung am 26.02.2024 waren im Studio:

Tyna (Tageskoordinatorin und Unterstützerin der Sendung), Raphael (NordSüdForum), Martin (ProRegenwald), Clemens (Sendetechnik) und natürlich Heinz, der aus 20 Jahren Radio-Aktivismus für EineWelt berichtete:

Gema-freier Mitschnitt der Live-Sendung vom 26.02.2024 – 48:14 Minuten