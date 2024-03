Migrantin, Frau und Feministin. Wir sprechen über Feminismen im Plural und das Engagement von einer Frau aus dem Globalen Süden in Deutschland. Was ist hier anders? Wie nehmen wir uns gegenseitig wahr? Als Kontrahent:innen oder als Unterstützer:innen im Kampf um Geschlechtergerechtigkeit? Welchen Stellenwert hat die Vernetzung in Bündnissen für den feministischen Kampf? Darüber sprechen wir mit Adriana Maximino dos Santos.

Interview mit gema-Inhalten – abrufbar bis 15.03.2024 20:45 Min.