Lebenslanges Lernen durch ehrenamtliches Engagement

Am Sonntag, den 10.03.2024 war LORA München mit einem Stand auf der Freiwilligenmesse im Rathaus am Marienplatz. Während ein Teil der LORAner*innen versuchten, Passant*innen für´s Radiomachen zu begeistern, ging Tabea Poczka los und lernte die anderen Stände und deren Aussteller*innen kennen. Nun hat sich daraus eine neue Folge der Sendereihe zum Lebenslangen Lernen entwickelt. Denn was eignet sich besser zur Erweiterung des eigenen Horizonts als das Kennenlernen anderer Lebensrealitäten und das Engagement in konkreten Projekten?

Gebauter Beitrag von Tabea Poczka – 14.03.2024 – 18,22 Min.