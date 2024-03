Die Welt der Brettspiele – Vorentscheid zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel in München

Brettspiele sind nicht nur eine gute Gelegenheit um das logische Denken zu trainieren und vielfältige Strategien zu entwickeln, sondern auch um Gemeinschaft in unserer sehr digitalisierten Welt zu erleben und Spaß zu haben. Häufig werden Brettspiele mit Kindern assoziiert, aber in Deutschland haben auch viele erwachsene Menschen Freude an dieser geselligen Freizeitbeschäftigung. In unserer Sendung haben wir den Vorentscheid zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel in München am Sonntag, den 03. März 2024 begleitet. Als erstes erzählt jedoch Professor Jens Junge kurz über die ihrer Geschichte von Brettspielen und deren gesellschaftliche Relevanz. Im Anschluss berichtet Jo Weigand, dem Organisator des Vorentscheids, über alles Relevante zum Vorentscheid und Schiedsrichter Stephan Zimmermann erklärt alle dort vier gespielten Spiele. Zwischendrin kommen natürlich die Teilnehmer*innen des Vorentscheids zu Wort und berichten über deren Erfahrungen. Am Ende wird noch ein Ausblick auf die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel am 08. Juni 2024 gegeben und welche Brettspiele sich sehr gut für interessierte Brettspieleinsteiger*innen eignen. Freuen Sie sich also auf eine verspielte Sendung mit uns!

©Stephan Zimmermann