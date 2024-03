Kampf um ein Gedenken an Antifaschist*innen in Burghausen an der Salzach

Über konkrete Geschichten des Widerstands in der NS-Zeit ist kaum etwas bekannt. Dabei gab es sehr wohl kommunistische und sozialdemokratische Gruppierungen in Südbayern, die sich dem Terror zu widersetzen suchten. Seit knapp zwei Jahren führt die Initiative für ein würdevolles Gedenken an die Antifaschist*innen aus Burghausen deshalb Veranstaltungen, Demonstrationen und Infostände durch. Wir sprechen mit Max Brym (Autor des Buches „Arbeiterwiderstand in Südbayern“), Kati Wimmer (Urenkelin des Widerstandskämpfers und langjährigen KZ-Häftlings Alois Haxpointner) und Christoph Krumpholz (sozialdemokratische Seliger Gemeinde).

Live-Sendung – 28.03.2024 – 44,38 Min.