Die Kulturreform beim bayerischen Rundfunk

Was ist denn eigentlich Kultur? Das scheint sich ARD und BR auch zu fragen. Letzterer hat soeben zehn Stunden Kultur pro Woche gestrichen. Nicht ersatzlos wohl gemerkt. Mehr digitale Angebote und eine zweistündige Kultursendung zwischen 14 und 16 Uhr von Montag bis Freitag werden angeboten. Darunter jede Menge Wiederholungen – wie wir gleich erfahren werden. Martina Helbing und David Westphal waren mit der Journalistin Cornelia Zetzsche im Gespräch. Sie war lange Jahre Kultur– und Literaturredakteurin beim BR. Sie blickt mit uns hinter die Kulissen. Heute hören Sie den ersten Teil des Gesprächs über den Wandel des Angebots und einen Faktencheck aus Kritikerinnenperspektive. Martina Helbing, Geschäftsführerin von LORA München, eröffnet das Gespräch.

Martina Helbing und David Westphal im Gespräch mit Cornelia Zetzsche. Sendung vom 4. April 2024

Länge: 15:08 min. Teil 1

Teil 2

Am 9. April tragen die Bayern2Freunde die Kultursendungen feierlich zu Grabe. Anstaltsseelsorger Paetz Paetz hält die Trauerrede, begleitet von Florina Burgmayr und verschiedenen Ensembles.

„Koa scheene Leich“ ohne einen anschließenden Leichenschmaus! In der Hoffnung, dass der Heilige Geist durch diese Trauerfeier die Geschäftsleitung vielleicht noch vor Pfingsten ereilt und erhellen möge: Der Kultur als zentrale Säule einer demokratischen Gesellschaft eine tragende Stimme zu geben ist die Aufgabe des ÖRR.

Trauerfeierlichkeit am 9. April um 17 Uhr am Rundfunkplatz 1 in München. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung verschoben.