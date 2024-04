In der Sendung geben Monika Seiller und Silvia Schwarz einen Rückblick auf einige Highlights des Frauen*kampftages am 8. März mit Redebeiträgen zum Krieg in Israel/Gaza, Frauen und Flucht, der Rechtsruck in der Gesellschaft, die Öffentliche Daseinsvorsorge am Limit, zu Femiziden und zur Situation der Frauen im Iran von woman.life.freedom.munich. Außerdem gibt es mit Brigitte Obermayer und Maria Fleckl Stimmungsbilder vom Ostermarsch.

Ganze Sendung ohne GEMA-Inhalte – Erstausstrahlung: 01.04.2024 – 40:51 Minuten