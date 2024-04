My Body, My Choice! Protest gegen den „Marsch für das Leben“ radikaler Abtreibungsgegner*innen

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München und viele andere Organisationen hatten am Samstag, 13. April, zur Demonstration „My Body, My Choice – Für das Recht auf Selbstbestimmung!“ in der Katharina-von-Bora Straße am Königsplatz aufgerufen.



Anlass war, dass an diesem Tag zum vierten Mal der sog. „Marsch für das Leben“ radikaler Abtreibungsgegner*innen auf dem Königsplatz stattgefunden hat.

Im Beitrag hört Ihr einige Interviews sowie Ausschnitte von den Reden von der „My Body, My Choice!“-Demo. Mit dabei sind Vertreter*innen von Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München, Slutwalk München, Consent Calling, Pro Choice München, Pro Familia in Action (Pia), Arbeitskreis kritischer Jurist*innen (AKJ) und Laura Dornheim, Autorin des Buchs „Deine Entscheidung. Alles, was du über Abtreibung wissen musst.“.