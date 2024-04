Moorrenaturierung beim LBV

Moore sind hoch wirksame Ökosysteme. Je nachdem, ob wir ihnen erlauben, ihre natürliche Funktionsweise zu entfalten oder dies durch menschliches Eingreifen verhindern, können sie Kohlenstoff speichern oder zu Kohlenstoffquellen mutieren. Umso wichtiger, die aneroben (also sauerstoffarmen) Bedingungen in Mooren zu erhalten, die die Freisetzung des gespeicherten Kohlenstoffs verhindern. Der Landesverband für Vogel- und Naturschutz LBV setzt sich deshalb vor allem im Raum Starnberg für Moorenaturierung ein und unterhält verschiedene Projekte in diesem Zusammenhang. Wir sprachen mit Claudius Birke vom LBV Starnberg. Auf der Webseite des LBV unter www.lbv-muenchen.de finden Sie weitere wichtige Informationen.

Interview von Tabea Poczka mit Claudius Birke – 29.04.2024 – 10,05 Min.