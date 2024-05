Frauen in Hosen, Männer in Röcken und die Entdeckung der Weiblichkeit

das „go drag! munich“ Festival, eine Philosophieprofessorin, die an einer von Jesuiten gegründeten Hochschule unterrichtet und die Ausstellung „Arise Alive“ der Künstlerin Liliane Lijn im Haus der Kunst München.

Es kommen zu Wort: Bridge Markland, eine der Kuratorinnen, Judith Huber und Jan Geiger vom Pathos Theater, Mitinitiatorinnen und Mitgestalter*innen des Festivals.

Evelyn Töpfer, die als junge Frau an der Hochschule für Philosophie studierte, damals war die Lehre Jesuiten vorbehalten. Sie kehrte Jahre späer als Hörerin zurück und interviewte für diese Sendung die dort tätige Philosophieprofessorin Barbara Schellhammer. Eine Frau, die ihr, Evelyn, Mut macht.

Teresa Retzer vom Team des Hauses der Kunst erläutert in der Ausstellung „Arise Alive“ der in NY geborenen Künstlerin Liliane Lijn ausgewählte Werke und gibt auch einen Einblick in deren Persönlichkeit. Teresa Retzer konnte Liliane Lijn schon in London kennen lernen und begleitete auch den Aufbau der Ausstellung im Haus der Kunst.

Queerness in München, Beitrag vom 1.5.